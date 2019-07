Gentse Feesten klokken af op net geen miljoen bezoekers

Gent - De Gentse Feesten verwelkomden op de laatste dag in totaal 95.000 bezoekers, dat zijn er 25.000 minder dan dezelfde dag vorig jaar. Dat brengt het totaal op 970.000 bezoekers dit jaar. Dat zijn er 320.000 minder dan vorig jaar. “Maar ik ben geen cijferfetisjist”, zegt Feestenburgemeester Annelies Storms (SP.A). “Het waren goeie Feesten, Feesten voor iedereen.”

Net geen miljoen bezoekers en toch is Storms niet ontgoocheld. “Ik was tijdens de vorige legislatuur schepen van cultuur en iedereen weet dat ik geen cijferfetisjist was toen men mij vroeg naar de cijfers van de musea. Ook nu niet. Ook hier telt het belang van de kwaliteit en de diversiteit waarin iedereen zijn gading vindt. Nergens ter wereld vind je zo’n divers aanbod. Oké, er was dit jaar wat minder opkomst door de hitte en de regen, maar het waren Feesten voor iedereen. Ook de Gentenaars zelf waren tevreden. Het was gezellig, er was voldoende ruimte om elkaar tegen te komen en samen iets te drinken.”

Daarnaast waren het ook propere Feesten. Ivago haalde dit jaar opnieuw veel minder afval op. “Het verbod op wegwerpbekers wierp ook dit jaar zijn vruchten af”, zegt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “De afvalintercommunale haalde in totaal 312.675 kilo afval op, in 2018 werd nog in totaal 336.735 kilo afval opgehaald, dus 24 ton minder. Ook het respect voor Ivago van de bezoekers was groot.”

Naar volgend jaar toe kondigen zich voorlopig geen grote veranderingen aan, buiten extra fietsenstallingen en extra parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. “Ik wil wel in het najaar het debat opstarten met de organisatoren hoe het verder moet met de Feesten en hoe ze moeten evolueren”, zegt Storms. “Wat mij betreft is er zeker ruimte voor nieuwe initiatieven. Hoe dan ook, het zal een boeiend debat worden.”