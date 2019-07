Patrice Evra (38) zet punt achter roemrijke voetbalcarrière met 21 prijzen én een overdaad aan gekke video’s

Patrice Evra hangt zijn voetbalschoenen definitief aan de haak, zo maakte de 38-jarige Franse linksachter maandag bekend in een interview met de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport.

De 81-voudige Franse voormalige international zat al sinds mei vorig jaar zonder club, toen zijn aflopende contract bij West Ham United niet verlengd werd. Evra was er maar enkele maanden actief. In november 2017 zag hij zijn contract bij Olympique Marseille ontbonden worden, nadat hij tijdens de opwarming van de Europa League-wedstrijd bij Vitoria Guimaraes slaags was geraakt met een supporter van zijn eigen team. Vervolgens keerde hij terug naar de Premier League, maar dat werd dus met slechts vijf officiële optredens ook geen doorslaand succes.

De linksachter, in zijn jeugd nog even actief bij PSG, speelde tijdens zijn carrière in Italië voor Marsala (1998-1999), Monza (1999-2000) en Juventus (2014-2017), in Frankrijk voor Nice (2000-2002), Monaco (2002-2006) en Marseille (2017) en in Engeland voor Manchester United (2006-2014) en West Ham (2018). Zijn glorieperiode kende hij bij United, waar hij onder Alex Ferguson onder meer vijf landstitels, de Champions League en het WK voor clubs won.

De in Dakar geboren Evra was als 81-voudig Frans international actief op de WK’s van 2010 en 2014 en de EK’s van 2008, 2012 en 2016.

In de nadagen van zijn carrière werd de Fransman ook bekend voor zijn video’s op Instagram, waar hij meer dan 6 miljoen volgers heeft. “I love this game”, werd zijn kenmerk.