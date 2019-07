Oplichters nemen slachtoffers te grazen via WhatsApp zonder dat ze het merken: “Wees extra waakzaam op tweedehandssites”

Oplichters richten zich deze zomer op nietsvermoedende toeristen die voor ze op vakantie vertrekken nog snel een tweedehands caravan of mobilhome op de kop willen tikken. Via WhatsApp contacteren de frauduleuze verkopers hen en winnen ze hun vertrouwen, waarna ze hun rekening leegroven. De Nederlandse Fraudehelpdesk waarschuwt voor de praktijk, die ook in ons land voorkomt. “Wees voorzichtig met tweedehandssites”, waarschuwt Febelfin.

De handelswijze van de oplichters is de volgende: zodra iemand zich op een tweedehandssite geïnteresseerd toont in het kopen van een caravan of camper, wordt gevraagd om verder te communiceren via WhatsApp. Daar krijgt de koper een kopie van de - valse - identiteitskaart en de bankkaart van de verkoper toegestuurd, om het vertrouwen te winnen, waarna van de koper hetzelfde gevraagd wordt. “Op dat moment hang je al”, zegt André Vermeulen van de Nederlandse Fraudehelpdesk.

Voor je het goed en wel beseft, kan de oplichter dan al aankopen doen in webshops met jouw buitgemaakte gegevens. “Op het moment dat er hoge bedragen van je rekening zijn of je gepeperde facturen in de bus krijgt, is het te laat om je kaart nog te blokkeren.”

Bij de Fraudehelpdesk in Nederland kwamen al 372 meldingen binnen, waarvan een derde over deze manier van oplichting. Volgens Vermeulen zijn de slachtoffers samen miljoenen kwijt.

Tweedehandssites

Het specifieke geval met caravans en mobilhomes komt niet voor in ons land. “Maar we weten wel dat er op tweedehandssites heel veel fraude gebeurt”, zegt Katrien Eggers van het Centrum voor Cybersecurity. “Er komen heel veel verschillende soorten van oplichting voor.”

Dat bevestigt een woordvoerder van Febelfin. “We hebben geen weet van gelijkaardige situaties, maar wel van het type van fraude met tweedehandsspullen. Ook via WhatsApp. We hebben eerder al gewaarschuwd om heel voorzichtig te zijn met tweedehandssites. Oplichters zijn erg creatief en dus is het nodig om heel voorzichtig te zijn.”

Zeker als de verkopers om bankgegevens vragen, is extra voorzichtigheid geboden. “De fraudeurs proberen vaak om een verhaal te creëren waarin u denkt dat u een erg goede zaak doet. Dan vragen ze om heel snel een voorschot te betalen en bedreigen ze een beetje om alles snel te laten gaan. Hun creativiteit is onbeperkt.”

Het advies van Febelfin is duidelijk. “Geef nooit codes of bankgegevens door.”

Inventieve oplichters

Oplichters proberen op erg uiteenlopende manieren aan uw geld te komen. Er zijn gevallen bekend van mensen die aan uw deur komen bellen en zich voordoen als verkopers of technici, om vervolgens op rooftocht te gaan in uw huis of uw code vast te krijgen door een betaling met bankkaart aan de deur uit te voeren.

Ook via telefoon gebeurt het frequent. Zo waarschuwt het Centrum voor Cybersecurity in ons land voor de ‘Microsoft scam’ of ‘Tech scam’, waar je opgebeld wordt door een vaste lijn. Daar doet je gesprekspartner zich voor als een technicus van Microsoft of Apple, die zegt dat er een beveiligingsprobleem is met je computer en je voorstelt om die extra te beveiligen door een applicatie te downloaden. Zo verschaf je hem toegang tot je toestel.

Wannacry

Hetzelfde gebeurt ook omgekeerd: dan verschijnt er een pop-up in je browser die zegt dat je computer een virus heeft en je hem alleen kan vrijmaken door een telefoonnummer te bellen. Dan kom je uit bij oplichters, die met je gegevens aan de haal gaan.

Een bekend voorbeeld daarvan is Wannacry, een virus dat je computer volledig blokkeerde en pas ontgrendelde als je een betaling deed met bitcoins.

Phishing

Een van de belangrijkste manieren van internetoplichting is phishing. Dat zijn mails die afkomstig lijken van banken of andere bedrijven die om je gegevens of een betaling kunnen vragen, maar door erop te klikken kunnen oplichters software op je computer zetten waardoor ze al je activiteiten kunnen volgen en geld van je rekening kunnen halen.