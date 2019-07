Blauwalgen aangetroffen in Dender en kanaal Bocholt-Herentals

Herentals / Mol / Bocholt / Ninove - In de Dender in Ninove zijn blauwalgen aangetroffen. Het stadsbestuur communiceert een captatie- en recreatieverbod zo lang de gevaarlijke bloei risico’s inhoudt.

Zwemmen, vissen en kajakken is verboden op de Dender in Geraardsbergen en Ninove. Alle contact met blauwalgen moet worden vermeden. Blauwalgen zijn giftig en kunnen huidirritatie of misselijkheid veroorzaken bij mensen en dieren die met het besmette water in contact komen.

Het is ook verboden water te capteren uit de Dender in Ninove voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

Een onderzoek van de Vlaams Milieumaatschappij heeft bevestigd dat er ook blauwalgen aanwezig zijn in het kanaal Bocholt-Herentals. Dat meldt de gemeente Mol maandag. Er geldt een verbod op watercaptatie en zachte recreatie.

De blauwalgen in het kanaal op het traject Bocholt-Dessel werden vrijdag al opgemerkt, maar verder onderzoek van het VMM heeft het nu bevestigd. De bacteriën scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Blauwalgen kunnen onder andere huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken.

Wie in contact komt met blauwalg, krijgt het advies om zich zo snel mogelijk te douchen of af te spoelen. Bij huidirritatie of misselijkheid wordt best een huisarts geconsulteerd.