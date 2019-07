Deel van wandelzaal Brussels justitiepaleis afgesloten door insijpelend regenwater

Brussel - In het Brusselse justitiepaleis is een deel van de wandelzaal afgesloten voor het publiek omdat er regenwater binnensijpelt. Dat stelt Belga ter plaatse vast.

Het is niet de eerste maal dat delen van het paleis afgesloten worden omdat er regenwater binnensijpelt. Bij hevige of langdurige regenbuien worden ook vaak delen van gangen of trappen afgesloten. In september vorig jaar stortte een deel van het plafond van de griffie van het Hof van Cassatie nog in. Ook toen was de oorzaak waterinsijpeling.