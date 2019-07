Prins van Pretoria: hoe Club Brugge met Percy Tau meer dan een huurling uit de Premier League in huis haalt

Met Percy Tau haalt Club Brugge veel meer dan een huurling uit de Premier League en de Speler van het Jaar van de Proximus League. De 25-jarige Zuid-Afrikaan is een van de grootste sterren uit zijn land en schitterde op de voorbije Afrika Cup. Vriend en vijand prijzen zijn aanpassingsvermogen, zijn intelligentie en zijn neus voor doelpunten. Tau was een instant hit bij Union en kan voor Club Brugge het verschil helpen maken in de Europese wedstrijden.