Donald Trump heeft kritiek op rentedaling (nog voor die heeft plaatsgevonden)

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag de verwachte rentedaling van de Amerikaanse centrale bank al veroordeeld, nog voor die effectief heeft plaatsgevonden. In een tweet waarschuwde Trump dat een kleine rentedaling “niet voldoende is”.

Er wordt verwacht dat de Federal Reserve nu woensdag de rente in de VS zal laten dalen, voor het eerst sinds eind 2008.

In het verleden had Trump al meermaals kritiek op het beleid van de Fed. Volgens hem heeft ze de rente veel te vroeg en veel te sterk laten stijgen. Ook het verstrakken van het monetaire beleid (“quantitative tightening”), waarbij de Fed niet langer schuldpapier opkocht, was volgens de president een slechte zaak. Op hetzelfde moment waren Europa en China immers nog volop geld in de markten aan het pompen. “De Fed heeft steeds de verkeerde keuzes gemaakt”, zegt Trump op Twitter.

The Fed “raised” way too early and way too much. Their quantitative tightening was another big mistake. While our Country is doing very well, the potential wealth creation that was missed, especially when measured against our debt, is staggering. We are competing with other..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019

....countries that know how to play the game against the U.S. That’s actually why the E.U. was formed....and for China, until now, the U.S. has been “easy pickens.” The Fed has made all of the wrong moves. A small rate cut is not enough, but we will win anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019

De Amerikaanse president vergeet gemakkelijkheidshalve wel dat het monetaire beleid niet op EU-niveau, maar op het niveau van de eurozone wordt gevoerd.