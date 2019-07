Bakary Sako (Crystal Palace) vindt onderdak bij Turkse Denizlispor

Bakary Sako zet zijn carrière verder bij het Turkse Denizlispor. De 31-jarige winger was transfervrij nadat zijn contract bij Crystal Palace in juni afliep.

Sako, een in Frankrijk geboren Malinese international, heeft een verleden bij onder meer Chateauroux, Saint-Etienne en Wolverhampton Wanderers. Vorig seizoen speelde hij tot januari voor West Bromwich in de Championship om daarna terug te keren naar Crystal Palace. Daar waren zijn speelkansen in de Premier League beperkt.

Sako telt 19 caps achter zijn naam (9 goals) maar werd niet geselecteerd voor de afgelopen Afrika Cup. Bij Denizlispor ondertekende hij een contract voor een jaar.