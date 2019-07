Competitiestart met Real Madrid in gevaar voor Thibaut Courtois

Thibaut Courtois heeft een verstuiking van de tweede graad in zijn linkerenkel opgelopen. Dat heeft Real Madrid maandag laten weten. De Spaanse grootmacht specificeert niet hoelang de Rode Duivel aan de kant staat.

Volgens huiskrant Marca zou Courtois echter drie tot vier weken aan de kant staan. Daardoor zou hij ook de eerste wedstrijd van De Koninklijke in La Liga op 17 augustus tegen Celta de Vigo missen.

Courtois kende vorig seizoen een middelmatig eerste jaar in Madrid, en kon in de eerste weken van de nieuwe jaargang de twijfels nog niet wegspelen. Zaterdag ging de Belg samen met Eden Hazard op oefenkamp in de Verenigde Staten helemaal met de billen bloot tegen stadgenoot Atlético Madrid. De Rojiblancos wonnen het duel in het kader van de International Champions Cup met onwaarschijnlijke 7-3. Courtois speelde de eerste helft waarin hij vijf tegengoals slikte, maar hij schudde nog enkele knappe saves uit de mouwen.

Het seizoen is voor de Koninklijke niet al te best begonnen met ook nog een nederlaag tegen Bayern München (3-1) en een gelijkspel tegen Arsenal (2-2, 3-2 winst na penalty’s) in de VS. Dinsdag speelt Real zijn laatste wedstrijd in de International Champions Cup, terug in Europa in de Allianz Arena in München tegen Tottenham.

Naast Courtois zijn ook Marco Asensio, Brahim Diaz, Ferland Mendy en Luka Jovic geblesseerd.

De selectie van Real:

Keylor Navas, Lunin, Altube

Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Javi Hernández, De la Fuente, Miguel Gutiérrez

Kroos, Modric, Valverde, Isco, Seoane

Mariano, Benzema, Lucas Vázquez, Vinicius Jr, Hazard, Rodrygo, Kubo