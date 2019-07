Verdachte aangehouden voor steekpartij in Oostende

Oostende - De Brugse onderzoeksrechter heeft een 45-jarige Oostendenaar aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer van de steekpartij verkeerde in levensgevaar, maar is ondertussen aan de beterhand.

Zaterdag rond 18 uur werd een man met een steekverwonding aangetroffen in de Peter Benoitstraat in Oostende. De 39-jarige Oostendenaar van Russische origine werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Zondagochtend verkeerde hij volgens het parket al niet meer in levensgevaar.

Kort na de feiten werd in een woning in diezelfde straat een verdachte opgepakt. De 45-jarige Oostendenaar zou het in die woning met het slachtoffer aan de stok gekregen hebben, maar die vechtpartij liep dus uit de hand. De precieze aanleiding voor de steekpartij blijft voorlopig onduidelijk.

De verdachte werd ondertussen door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Vrijdag zal de raadkamer in Brugge oordelen of hij langer in de gevangenis moet blijven.