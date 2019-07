Klokkenluider onthult: “Medewerkers Apple horen via Siri hoe mensen seks hebben”

“Apple heeft mensen ingehuurd op opnames van de virtuele assistent Siri te analyseren. Tijdens hun job krijgen die mensen een pak vertrouwelijke opnames te horen. Medische informatie, drugsdeals en zelfs opnames van mensen die seks hebben”, zo onthult een anonieme klokkenluider aan The Guardian.

De opnames worden beluisterd in het kader van kwaliteitscontrole, zo luidt het. Apple wil onder meer nagaan of Siri bewust werd geactiveerd of dat eerder per ongeluk gebeurde. “Daarom wordt een deel van de opnames nu doorgestuurd naar freelance werknemers die ze beluisteren”, aldus de klokkenluider. “Maar dat staat niet vermeld in de privacyverklaring van Apple.”

Apple heeft intussen gereageerd op de beweringen. “Een klein deel van de opnames wordt inderdaad beluisterd, maar de privacy van de gebruiker is niet in het gedrag, want die gesprekken zijn niet gelinkt aan een Apple-ID. Niemand weet dus van wie de opnames zijn en ze zijn ook maar een zeer beperkte periode toegankelijk.”

De klokkenluider is het daar niet mee eens. “Bij sommige gesprekken is het - gezien de inhoud - echt niet zo moeilijk om te achterhalen over wie het gaat.”

De onthulling komt er enkele weken na een soortgelijke verklaring van een klokkenluider bij Google.