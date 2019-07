Maandagmorgen vatte een keuken in een studentenkotencomplex in de Zwevegemsestraat in Kortrijk vuur. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar de ruimte was onbewoonbaar. Bewoner Jordy Verbruggen kon net op tijd vluchten.

