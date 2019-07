Is er goed nieuws? En hoe gaat het nu voort? Wat we moeten onthouden van de nieuwe ontwikkelingen op federaal niveau

De federale preformateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) blijven geloven in een regering met zowel N-VA als PS aan boord. Na anderhalve maand aftasten krijgen ze van de koning nog eens respijt, dit keer tot 9 september, om formatiegesprekken voor te bereiden. Is er dan toch hoop?

Was er goed nieuws?

“Mochten we er niet in geloven, dan zouden we hier nu niet zitten.” Preformateur Vande Lanotte herhaalde maandag zijn boodschap van vier weken geleden. Zijn Franstalige evenknie Didier ...