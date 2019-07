Plaatselijke jeugdraad stak geld in eigen zak: “Hoog tijd voor maatregelen”

Knokke-Heist - Het gemeentebestuur van Knokke-Heist bekijkt of het stappen onderneemt tegen enkele ex-leden van de Jeugdraad die sjoemelden. Uit een doorlichting blijkt dat zij geld van de raad gebruikten voor privézaken. De audit kwam er op vraag van oppositiepartij N-VA. “We zijn blij dat deze zaak in openheid opgekuist wordt”, aldus Cathy Coudyser (N-VA).

Fraude, een boekhouding die rammelt langs alle kanten en een gebrek aan transparantie. De waslijst aan onregelmatigheden die bij de Jeugdraad werden vastgesteld, zijn niet min. Een externe audit wees uit dat de organisatie van de raad aan een stevige hervorming toe is.

De doorlichting kwam er op vraag van oppositiepartij N-VA in 2017. Zij stelden zich vragen over het feit dat de Jeugdraad eigenlijk geen juridische structuur heeft ondanks het feit dat het grote evenementen organiseerde. Elk lid was daardoor hoofdelijk aansprakelijk. De Jeugdraad organiseerde onder andere optredens met K3 tot een festival op het strand. “De Jeugdraad is in Knokke-Heist veel meer dan een adviesraad, maar organiseert tal van grootschalige jeugdactiviteiten en zomerevenementen en heeft ook een uitleendienst van jeugdmateriaal”, aldus Cathy Coudyser (N-VA).

Terugbetaald

De audit kwam er uiteindelijk in 2019 en midden juli werd het resultaat uit de doeken gedaan door burgemeester Lippens. En dat was dus vernietigend. Voor alle duidelijkheid: het gaat om verrichtingen uit het werkjaar 2018. In januari 2019 werd een nieuwe Jeugdraad en dus ook een nieuw bestuur aangesteld. Zij gaan vrijuit.

“Naast het financieel wanbeheer werd vastgesteld dat enkele ex-leden van de jeugdraad geld misbruikten voor privézaken”, gaat Coudyser verder. Het geld dat frauduleus werd gebruikt, zou intussen wel grotendeels zijn terugbetaald door de betrokkenen.

Burgemeester Lippens ontkende de aantijgingen maandag niet, maar wil eerst een verdere beslissing van het college afwachten alvorens te communiceren. Het schepencollege zou overwegen om het parket in te lichten. “We laten de situatie momenteel bekijken en gaan mogelijk juridische stappen nemen. Als er een beslissing genomen is, geven we daar ruchtbaarheid aan. We behandelen alles op een ordentelijke manier. N-VA laat zich wel vaker negatief uit over alles”, aldus Lippens.

Bij de oppositie is men net blij dat er eindelijk stappen worden ondernomen tegen het wanbeheer. “Het collega gaat alles beter controleren en opvolgen. Er worden ook een ethische code en huishoudelijk reglement opgesteld. En alle evenementen worden cashloos”, zegt Coudyser. “Wij zijn tevreden dat deze zaak in alle openheid opgekuist wordt. Ons oppositiewerk loont.”