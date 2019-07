Marina Wally ziet eindelijk grote droom in vervulling gaan: uit een vliegmachien springen Video: Kamping Kitch Club & Joerie Dewagenaere

Wevelgem - Het was één van de grootste hits en stunts van haar vader Eddy Wally, en nu voegde ze ook zelf de daad bij het woord. Boven het vliegveld van Moorsele mocht de 62-jarige Marina Wally zich aan een duosprong uit een vliegmachien wagen. En afgaande op de beelden genoot ze daar met volle teugen van.

Marina had een enorme smile op het gezicht na de onvergetelijke ervaring. “Het was fantastisch”, vertelde ze na de sprong. “Eddy zou supercontent geweest zijn.” Het initiatief kwam van Kamping Kitch, het marginale festival dat jaarlijks in Kortrijk plaatsvindt. Ook dit jaar zal Marina tijdens het event optreden.

