Boerkaverbod verdeelt Nederland: “Verontrustend dat veroordeelde jihadisten zich mengen in de discussie”

Het boerkaverbod dat donderdag ingaat in Nederland beroert de gemoederen. In ziekenhuizen, overheidsgebouwen en op het openbaar vervoer is gezichtsbedekkende kleding vanaf dan niet meer toegelaten, en dat veroorzaakt woede bij moslimorganisaties. Het lijkt verre van zeker dat het verbod overal uitgevoerd zal worden.

Sinds 2006 wordt er in Nederland door diverse politici al gepleit voor een boerkaverbod of, zoals het officieel heet, een ‘wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’. Het heeft tot nu geduurd voor het er effectief kwam. Donderdag, op 1 augustus, gaat het in en zijn boerka’s, nikabs, bivakmutsen en andere gezichtsbedekking verboden. Iedereen moet elkaar kunnen aankijken en herkennen, is het idee erachter.

Het verbod geldt in openbare gebouwen, zoals overheidsgebouwen en ziekenhuizen, en op het openbaar vervoer. Op straat mogen boerka’s wel nog gedragen worden. Ook aan haltes, op perrons of in stationshallen mag het wel.

Boetes van 150 euro

Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete van minimum 150 euro. De vraag is maar wie die gaat opleggen. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gaven al aan dat ze hun agenten liever voor georganiseerde criminaliteit willen inzetten. De openbaarvervoersbedrijven laten dan weer weten dat ze geen moslima’s zullen weigeren als hun gezicht bedekt is. Het personeel mag hen aanspreken, maar van het verbod uitvoeren is geen sprake. Premier Mark Rutte benadrukte daarom al meermaals dat het verbod overal, en dus ook in alle grote steden, zal gelden.

Wrevel

Radicale moslims in Nederland zien het verbod als een duidelijke vorm van discriminatie en roepen daarom massaal op om boerka’s en nikabs te blijven dragen, zo melden Nederlandse media. Er zijn zelfs organisaties die bereid zijn de boetes te betalen van alle moslims. Een stichting ging zelfs spontaan nikabs uitdelen, aldus De Telegraaf.

Ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International vindt dat het verbod ingaat tegen de rechten van alle inwoners van het land. Andere tegenstanders noemden het de voorbije dagen een “aantasting van de vrouwenrechten”.

In De Telegraaf zegt ex-moslim en jihadonderzoeker Peter Velle ongerust te zijn dat veroordeelde jihadisten zich mengen in de discussie. “Ze roepen op tot verzet en geweld tegen ongelovigen en de overheid. De spanning loopt nu extra hoog op. Moslima’s hitsen ook elkaar op en geven raad hoe zich te verweren tegen dat boerkaverbod. Men denkt er zelfs aan om zichzelf te ’bewapenen’ op straat met pepperspray en stun guns.” De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) houdt de situatie in de gaten.