Roeselare is Antwerpen of Brussel niet en dus trekken ze al na minder dan een half jaar de stekker uit elektrische deelsteps

Roeselare - De elektrische deelsteps van het bedrijf Troty zijn nergens meer te vinden in Roeselare. Sinds deze maand werden ze niet meer opgesteld. Het project sloeg niet aan bij de inwoners.

Roeselare is de eerste West-Vlaamse stad waar elektrische deelsteps gelanceerd werden. In steden zoals Brussel en Antwerpen is het alternatieve vervoersmiddel al geruime tijd in opmars.

Eind februari werden de eerste steps in Roeselare geplaatst. Er werd begonnen met tien elektrische deelsteps aan het station en aan het museum KOERS in het centrum van de stad.

Drie jonge West-Vlaamse ondernemers, Ruben Valckenaere (18) uit Meulebeke, Ayrton Verbauwhede (19) uit Koolskamp en Martijn Steenhaut (22) uit Heestert, begonnen onder de koepel van het Brusselse bedrijf Troty met het project. Na zes maanden zou een evaluatie met de stad volgen, maar het project lijkt nu al volledig begraven.

Te snel en niet toegankelijk

“Begin juli hebben we inderdaad beslist om de elektrische deelsteps in Roeselare op stal te houden”, zeggen Ayrton Verbauwhede en Ruben Valckenaere. “We geloven nog altijd in het concept, maar in Roeselare was de respons niet zo groot. Intussen konden we ons project ook al uitrollen naar andere steden zoals Brussel en Antwerpen.”

Heel wat inwoners van Roeselare hadden al van bij het begin bedenkingen bij de deelsteps. Met zo’n step kun je met 25 kilometer per uur door het verkeer razen. Dat is behoorlijk snel. Ook de werkwijze was niet zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk. Je moest over een smartphone en een kredietkaart beschikken. De step een dag gebruiken kostte ook 39 euro.

De stad Roeselare steunde het project, maar blijft ook nu nog inzetten op alternatieve vervoersmiddelen.

Deelfietsen wel succes

Zo slaat het project van de deelfietsen Blue Bike goed aan in de stad. De Blue Bikes zijn momenteel te vinden aan het station van Roeselare.

“Door de populariteit willen we dat aantal graag verdubbelen”, zegt schepen van Mobiliteit Griet Coppé (CD&V).