Tevreden debuterende hoofdsponsor schreeuwt blijdschap uit na geslaagde Tour: “Merci, Julian”

Deceuninck is trots en zet zijn renners extra in de kijker. Foto: bfr

Gits - Deceuninck, voor het eerst als hoofdsponsor in de Tour, beleeft een fantastisch wielerjaar en bedankt zijn renners daarvoor. En dat mag wat kosten.

De komende dagen en weken pakt de firma Deceuninck uit met een campagne om het wielerteam Deceuninck-Quick-Step en haar supporters te bedanken voor de prestaties tijdens de voorbije Tour de France. “Met drie ritoverwinningen en met veertien dagen Alaphilippe in het geel, hebben we als hoofdsponsor onze eerste Ronde van Frankrijk niet gemist. Dit is de bevestiging van een nu al fantastisch wielerjaar. Het geeft ons nog meer ambitie voor volgend jaar”, aldus CEO Francis Van Eeckhout.

Na de geslaagde Tour wil Deceuninck de prestaties van de ‘Wolfpack’ de komende weken nog extra in de kijker zetten.

Affiches en spandoeken

Na bij de hoofdzetel van het bedrijf in Gits werd maandag een grote banner met daarop de afbeelding van Julien Alaphilippe geplaatst. “We zullen ook affiches verspreiden in het ganse land en we starten een online mediacampagne op. Ook met de klanten staan er dit najaar nog acties op stapel om het eerste succesvolle jaar als hoofdsponsor te vieren.”