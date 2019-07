Het mirakel genaamd ‘Vlasmarkt’: je kan er nog altijd poëtisch over worden

Gent -

Proper om te zien is het niet, de wilde taferelen die zich elk jaar afspelen op de Vlasmarkt op de laatste ochtend van de Gentse Feesten. Erg gezond ook niet, laat ons daar niet flauw over doen. Maar het is en blijft een Gents mirakel dat er bijna nooit iets misloopt tijdens het wilde slotakkoord van de Feesten. Een verslag vanop de eerste rij.