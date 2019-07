Twee Amerikaanse militairen gedood in Afghanistan

In Afghanistan zijn maandag twee Amerikaanse militairen om het leven gekomen. Dat is meegedeeld door de leiding van de NAVO-missie Resolute Support.

De identiteit van de twee militairen werd niet meegedeeld. Bij de NAVO klinkt het enkel dat de twee “sneuvelden in de strijd”.

Sinds begin dit jaar zijn in Afghanistan al twaalf Amerikaanse militairen om het leven gekomen. De VS onderhandelen momenteel met de taliban over een een akkoord dat een einde moet maken aan het geweld in het land. De Amerikaanse president Donald Trump wil zijn nog voor de verkiezingen van november 2020 terugtrekken uit het land.