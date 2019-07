Brandweer komt je poes niet meer gratis uit de boom halen

U houdt uw kat voortaan maar beter goed in de gaten, want de brandweer komt je huisdier niet meer gratis redden. In heel wat brandweerzones moet nu een retributie betaald worden. En dat ziet dierenwelzijnsorganisatie Gaia niet graag gebeuren. “We kunnen beter GAS-boetes uitdelen dan met het leven van een dier spelen.”

Dieren in nood gratis redden: het was lang de normaalste zaak van de wereld voor brandweermannen. Maar in steeds meer steden en gemeenten is dat verleden tijd. De brandweer komt in de meeste gevallen wel nog één keer kosteloos je geliefde huisdier uit de nood helpen, maar vanaf de tweede keer moet er een retributie betaald worden die kan variëren van dertig euro tot enkele honderden euro’s, afhankelijk van de zone.

Foto: Vigneron Pascal - Persfotograaf

Op die manier wil de brandweer vermijden dat eigenaars te laks omgaan met hun eigen afsluitingen. “Als een koe twee keer uit dezelfde wei kan ontsnappen, dan is er iets mis met de omheining. We willen dat eigenaars van dieren ook verantwoordelijk gesteld worden voor de bescherming van hun dieren”, zegt woordvoerder Alain Habils van de zone Vlaams-Brabant West. “Bovendien is het redden van een dier bijzonder arbeidsintensief en kostelijk.”

Drempel

Dierenwelzijnsorganisatie Gaia vindt de betaalregels ondoordacht en gaat de schepenen van Dierenwelzijn aanspreken op de mogelijk negatieve gevolgen. “Een dier in nood moet je toch altijd redden”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch. “Dit creëert een drempel om de brandweer te bellen bij calamiteiten, het ontmoedigt en kan een dier in levensgevaar brengen. Het dier moet toch primeren op de portemonnee?”

Vandenbosch volgt wel de redenering dat de eigenaars verantwoordelijk moeten zijn voor hun dier. “Maar er zijn betere manieren. Eigenaars kunnen bijvoorbeeld met GAS-boetes gedwongen worden hun dier te beschermen.”

Andere regels per zone

Begin dit jaar werd de regel opgenomen in het retributiereglement van meerdere brandweerzones in ons land, maar hij verschilt wel per zone. Zo zal de Antwerpse brandweer altijd gratis tussenkomen als een dier in nood verkeert. Maar een kat in een boom wordt niet gezien als acuut levensgevaar, daar moet je dus toch voor betalen.

Voor de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en Netwerk Brandweer is het aan elke zone apart om te beslissen waarvoor moet worden betaald en waarvoor niet. “We hebben geen algemene richtlijn”, zegt Nathalie De Bast (VVSG). “We begrijpen dat er in sommige zones betaald moet worden, maar we hebben er geen weet van of dat nu vaker gebeurt dan vroeger. We willen wel benadrukken dat de brandweer altijd het dier zal redden. Wie voor de kosten opdraait is voor achteraf, wanneer het dier in veiligheid is.”