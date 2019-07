“Neem je voorzorgen”: nu al bijna evenveel mensen met knokkelkoorts als normaal in een jaar

Het Tropisch Instituut in Antwerpen merkt een forse stijging van het aantal mensen dat besmet is met dengue of knokkelkoorts. “De eerste maanden van dit jaar hadden we al 80 gevallen.”

Het Instituut Tropische Geneeskunde in Antwerpen noteerde de voorbije jaren telkens zo’n 100 gevallen van dengue per jaar. “Dat we dit jaar al aan 80 gevallen zitten, doet vermoeden dat we in 2019 een forse stijging krijgen”, zegt woordvoerder Roeland Scholtalbers.

Vooral Azië wordt geteisterd. Reisorganisatie VAB kreeg de voorbije weken al heel wat telefoons van Belgen die in die regio op reis zijn en met symptomen van dengue in het ziekenhuis zijn opgenomen.

De specialisten van het Tropisch Instituut beklemtonen evenwel dat dengue zelden tot ernstige complicaties leidt. “Het is een zeer onaangename koorts, die gepaard gaat met pijn aan de gewrichten. Het komt eropaan je rustig te houden, uit te zieken en de pijn te onderdrukken via paracetamol.”

Het instituut raadt mensen ook niet af om naar Azië te reizen. “Maar het is wel belangrijk dat reizigers hun voorzorgen nemen: je insmeren met insectenwerende middelen en lange kledij dragen. Wie van zo’n reis terugkeert en koorts ontwikkelt, zoekt het best zijn huisarts op.”