Stuntmannen trekken aan alarmbel na zoveelste ernstig ongeluk op filmset: “Het moet steeds gekker en groter”

Ze springen door glas, duiken van metershoge balkons en laten zich gewillig in elkaar trappen door Jean-Claude Van Damme. Maar ook stuntmannen hebben hun grenzen. Na alweer een ernstig ongeluk op een filmset in Hollywood trekken de Amerikaanse waaghalzen aan de alarmbel. En ook in Vlaanderen ziet stuntman Olivier Bisback de situatie escaleren. “Regisseurs en het publiek verwachten meer en meer. Maar dat leidt onvermijdelijk tot ongelukken.”