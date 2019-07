Deze 15 powervrouwen prijken op de cover van ‘Vogue’ dankzij Meghan Markle

“Forces for change” oftewel de voortstuwers van verandering. Zo omschrijft Meghan Markle (37) de vijftien vrouwen die ze heeft uitgekozen voor de cover van de Britse Vogue. De hertogin van Sussex is gasthoofdredacteur voor het septembernummer, maar zelf de cover sieren wilde ze niet. Omdat de lezers dat als “te opschepperig” zouden kunnen ervaren, zegt hoofdredacteur Edward Enninful. En dus werd het een collage van powervrouwen; dames naar wie Markle zelf opkijkt. Mensen die stuk voor stuk een stempel op de wereld hebben gedrukt. Door hun engagement, door hun verwezenlijkingen, door hun stem. Het is niet de eerste koninklijke samenwerking met Vogue. Al stonden Lady Di en Kate Middleton wél gewoon op de cover.