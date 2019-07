R. Kelly moet vrijdag voor rechtbank in New York verschijnen

De Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly, die verdacht wordt van seksueel misbruik, moet vrijdag voor het eerst voor een New Yorkse rechter verschijnen. Het gaat nog niet om een behandeling ten gronde: het is vooral de bedoeling om het verdere verloop van de procedure vast te leggen, zo deelde het gerecht van het stadsdeel Brooklyn mee.

De 52-jarige R. Kelly, bekend van onder meer de hit ‘I believe I can fly’, werd een tweetal weken geleden opgepakt in Chicago op basis van dertien aanklachten, waaronder de productie van kinderporno, aanzetten van een minderjarige tot ontucht en obstructie van de rechtsgang.

Daarnaast wordt hij door het openbaar ministerie in Brooklyn ook nog eens vervolgd voor vijf feiten, onder meer voor chantage.