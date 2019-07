Eén gesprek, meer was niet nodig om Bart De Wever te overtuigen opnieuw werk te maken van Vlaamse regering

Eindelijk. Er wordt weer gepraat in de Wetstraat. Met dank aan Johan Vande Lanotte en Didier Reynders. Dat zij niet van plan zijn N-VA te laten vallen in een nieuwe federale regering is voldoende voor Bart De Wever om toch weer te onderhandelen in Vlaanderen. Hij laat de pauzeknop los en maakt opnieuw werk van een Vlaamse regering. Al klinkt ook de kritiek van de andere Vlaamse partijen steeds luider. “Men had die pauzeknop nooit mogen indrukken.”