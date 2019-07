Verboden op schatten te jagen: hier zijn magneetvissers niet langer welkom na vondst twaalf obussen op één namiddag

Kapellen / Putte-Kapellen -

Twaalf obussen op één namiddag. Dat was de indrukwekkende vangst van enkele magneetvissers in Kapellen. De explosieven werden gewoon achtergelaten in de berm langs het water. De zoveelste keer al. Burgemeester Dirk Van Mechelen is het zo beu dat hij een verbod op magneetvissen heeft ingevoerd.