Roeselare straks in buitenlandse handen, Yannick Ferrera trainer?

KSV Roeselare komt wellicht in zuiderse handen terecht. Een buitenlandse (Braziliaanse) investeerdersgroep, waaronder ook de Fransman Mickaël Sylvestre, ex-vedette van Manchester United, staat klaar om de club over te nemen.

Nadat het vorig seizoen op Schiervelde een sportieve ramp werd, draaide de huidige eigenares, de Chinese zakenvrouw Dai Xiu Li Hawken, de geldkraan dicht. Pas in juni was ze bereid om alle achterstallige lonen te betalen tot en met mei. Intussen vertrok ook CEO Brian Tevreden omdat de club dus binnenkort van eigenaar verandert. Tevreden kwam destijds, net als de Chinese eigenares, over van de Engelse tweedeklasser Reading.

In Roeselare heerst al even een impasse. Een hoofdcoach is er ook nog niet. T2 David Colpaert nam bijna de volledige voorbereiding voor zijn rekening. Maar ook daar lijkt er bijna witte rook: Yannick Ferrera zou de voornaamste kandidaat zijn om de troepen te leiden op Schiervelde. Gertjan Martens is dan weer een mogelijke versterking.