Oplichters slaan toe zonder dat u het merkt: “Opgepast met tweedehandssites”

De Nederlandse Fraudebescherming waarschuwt voor oplichters die caravans en mobilhomes tegen goedkope prijzen aanbieden op tweedehandssites. Ze sturen de koper daarna een kopie van hun valse identiteits- en bankkaart om het vertrouwen te winnen. Zodra de kopers datzelfde doen, roven de oplichters hun bankrekening leeg.

De praktijk is ook in ons land bekend. “Op tweedehandssites moet je extra voorzichtig zijn”, zegt Katrien Eggers van het Centrum voor Cybersecurity. Febelfin bevestigt dat. “De creativiteit van oplichters is onbeperkt. Ze proberen op tweedehandssites op alle mogelijke manieren om mensen in de val te lokken. We kunnen daarom niet genoeg benadrukken dat je voorzichtig moet zijn met je bankgegevens. Geef die nooit aan iemand. Ze zullen je doen geloven dat het nodig is om een heel goede zaak te doen en je onder druk zetten, maar geef niet toe.” (gjs)