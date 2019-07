Is topmodel Jade Foret nog samen met miljonair Lagardère?

Of Belgisch supermodel Jade Foret (28) en haar man Arnaud Lagardère (58) – een van de rijkste zakenmannen van Frankrijk – nog wel een koppel zijn: die vraag stellen fans zich nu al weken. En zondag leken de geruchten bevestigd, door Foret zelf. Toen een volger haar vroeg of ze single was, antwoordde ze simpelweg “ja”. Om dat een dag later weer te ontkennen.

Ondanks hun drie kinderen in hun zesjarig huwelijk hechten critici al van bij het begin weinig geloofwaardigheid aan het koppel. Toen ze voor het eerst al kussend gespot werden, was zij 20, hij dertig jaar ouder. Zij 1 meter 82, hij bijna twintig centimeter kleiner. Zij een Luiks model wiens naam in Frankrijk toen amper een belletje deed rinkelen, hij een van de rijkste zakenmannen van het land met een fortuin geschat op 314 miljoen euro. Toen een filmpje van het stoeiende koppel in de zetel online verscheen, werd zijn sérieux als zakenman in twijfel getrokken. Zelfs door de aandeelhouders van zijn gelijknamige miljardenimperium. Maar acht jaar later – ze trouwden na twee jaar – zijn ze dus nog samen. Of toch niet? (sir)