Drie doden bij schietpartij in Californië

De veertigste editie van het Gilroy Garlic Food Festival in de Amerikaanse stad Gilroy, is zondagavond in mineur geëindigd. Het eetfestijn, bekend om zijn kookwedstrijden en livemuziek, werd opgeschrikt door een schietpartij. Om halfzes ’s avonds stormde een man het terrein op en schoot er zijn machinegeweer leeg.

“Het was net een film”, zeggen getuigen. “Iedereen huilde, mensen schreeuwden. Ze gooiden met tafels en vernielden omheiningen om te kunnen ontsnappen.” De schutter maakte drie dodelijke slachtoffers, waaronder de zesjarige Steven Romero. Die was op het festival met zijn moeder en grootmoeder.

De dader werd neergeschoten door de politie. Die vermoedt dat hij hulp van binnenuit kreeg en is daarom momenteel op zoek naar een tweede dader.(dewo)