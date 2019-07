Bejaarde kritiek nadat hij oversteekt tijdens koers

Een kermiskoers in het Oost-Vlaamse Sinaai is maandag halfweg de wedstrijd noodgedwongen stilgelegd. Drie renners waren ontsnapt toen een bejaarde fietser plots de weg overstak en een botsing met een van de renners niet meer te vermijden was. Een ziekenwagen en de MUG waren snel ter plaatse om de man naar het ziekenhuis over te brengen, maar zijn toestand was maandagavond nog kritiek.

Volgens de politie van Lokeren kan de organisatie van de wielerwedstrijd niets verweten worden. Zij waren volledig in orde met het politiereglement. Toen de koers passeerde werden de renners voorafgegaan door een politiewagen en een wedstrijdwagen met rode vlag. De bejaarde zou dat ook hebben gezien. Waarom hij alsnog overstak, moet het verder onderzoek uitwijzen. (ies)