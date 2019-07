Jongetje (8) sterft nadat man hem en zijn moeder voor trein gooit

Rond tien uur naderde een hogesnelheidstrein spoor 7 van het station van Frankfurt. Een vrouw van 40 jaar stond samen met haar zoontje van acht op het perron te wachten toen iemand hen ineens het spoor opduwde. Veel tijd om te reageren was er niet. De vrouw rolde opzij en kon zichzelf nipt redden. Maar haar zoontje kon ze niet meer met zich meetrekken. Hij werd door de trein overreden en stierf ter plekke.

Verschillende omstaanders moesten hulpeloos toekijken, maar hadden wel oog op de dader. Het gaat om een 40-jarige man van Afrikaanse origine. Die ochtend had hij nog geprobeerd een derde slachtoffer het spoor op te duwen, maar die wist zich te verweren. De dader probeerde te vluchten, maar werd net buiten het station opgepakt.

Door het ongeval maandagochtend werd het Duitse treinverkeer flink verstoord. Vier sporen in het station werden afgesloten en heel wat treinen liepen vertraging op. Verschillende aanwezigen waren helemaal overstuur door wat ze gezien hadden. De politie schakelde zestien ambulances en een traumahelikopter in voor medische bijstand. De moeder van het jonge slachtoffer verkeerde in shock en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Pure moordlust

Vorige week deed zich in het Duitse Voerde al een gelijkaardig incident voor. Jackson B., een Servisch-Kosovaarse man van 28, duwde daar een 34-jarige vrouw de sporen op. Ze belandde onder een trein en overleefde dat niet. Jackson werd opgepakt en zit nog steeds vast. Hij weigert elke uitleg. Net zoals de man in Frankfurt had hij zijn slachtoffer nog nooit eerder gezien. Van een duidelijk motief is er bij allebei geen sprake. Volgens de politie van Voerde handelde Jackson uit “pure moordlust en geslepenheid”.

De Belgische spoorwegbeheerder Infrabel zegt dat er bij ons nog geen drama’s zoals dat in Frankfurt bekend zijn. “Neen, dit is toch zeer uitzonderlijk”, zegt woordvoerder Thomas Baeken. “Ik kan maar één gelijkaardig incident voor de geest halen, maar dat was tijdens een vechtpartij.”

Baeken verwijst naar een filmpje dat vorig jaar in augustus opdook. Op amateurbeelden was toen te zien dat in het station van Aarschot enkele omstanders het aan de stok kregen met een 15-jarige jongen. Het kwam tot een vechtpartij die eindigde op de sporen. Er werden arrestaties verricht, maar de vechtpartij was al afgelopen voor er een nieuwe trein aankwam.