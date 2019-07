Mousa Dembélé: “Nog geen seconde spijt gehad van China”

Mousa Dembélé heeft het naar zijn zin in China. Meer nog: de Rode Duivel heeft zich zijn overstap naar Guangzhou R&F nog niet beklaagd. Dat vertelde hij tegen het Engelse BBC.

Volgens Dembélé heeft hij zich ook niks aangetrokken van commentaar op zijn transfer. “Toen ik naar China ging, was iedereen aan het lachen. Maar mensen die mij kennen, weten dat ik nooit spijt krijg van mijn keuzes”, aldus Dembélé, die toegaf dat het financiële ­aspect natuurlijk meespeelde. “Natuurlijk verdien je hier goed je boterham, maar ik was ook op zoek naar een nieuwe uitdaging, een cultuurshock. Als je hier enkel voor het geld komt en je opsluit in een hotelkamer, dan zal de ervaring niet meevallen. China is ‘amper’ 12 uur vliegen, maar je komt in een volledig andere wereld terecht.”