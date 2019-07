CLUBNIEUWS. Club Brugge zou na komst Percy Tau alwéér nieuwe transfer doen

Federico Ricca (rechts) in duel met Barcelona-speler Ousmane Dembélé in maart 2018. Foto: EFE

Club Brugge heeft een nieuwe linksback op het oog. Volgens Spaanse media zou de 24-jarige Uruguayaan Fede Ricca verhuurd worden aan Club Brugge. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Amuzu 3 jaar langer bij Anderlecht

Heuglijk nieuws bij Anderlecht. De Chinese club Jiangsu Suning officialiseerde de transfer van Ivan Santini en Bubacar Sanneh zei definitief ja tegen een verhuur aan de Turkse staartclub Göztepe. Alleen zijn medische tests moeten nog gebeuren, maar dat zal geen probleem zijn. Of de Turken ooit de aankoopoptie van 6 miljoen euro kunnen lichten, is wel een andere vraag.

Er is ook een blijver: Françis Amuzu (19). Anderlecht had eerst al de optie in zijn bestaande contract gelicht, maar geeft de flankaanvaller nu een sterk verbeterd contract tot 2022. De dribbelaar heeft veel potentieel, maar moet nog efficiënter worden in zijn acties. “We zetten zwaar in op de eigen jeugd. Met Amuzu heeft Anderlecht een toptalent in eigen rangen”, klinkt het.

Oudere spelers mogen ook vertrekken. Zo weet de Roemeense pers dat Alexandru Chipciu kan beschikken voor 1 miljoen euro. In 2017 werd hij nog aangekocht voor 3,2 miljoen.

CLUB BRUGGE. Club weigert bod op Dennis, Uruguayaan Ricca in beeld

Met de komst van Percy Tau zou het kunnen dat Club een van zijn flankspelers verkoopt. Maar dat zal altijd aan een serieuze prijs moeten gebeuren – versta: meer dan 10 miljoen euro.

Volgens onze informatie weigerde Club een bod van 8 miljoen euro uit Rusland voor Dennis. De Niger­iaan heeft een basisplaats beet onder Clement en Club wil hem voorlopig niet kwijt. Voor Arnaut Danjuma is er voorlopig nog geen topbod binnen, ondanks de vele geruchten over interesse uit Italië.

Club blijft prioritair op zoek naar een nummer 6 en bereikte eerder al een persoonlijk akkoord met doelman Jean Butez. Ook voor de linksback­positie blijft het attent. De Uruguayaan Fede Ricca staat op een lijst om de concurrentie aan te gaan met Eduard Sobol. De 24-jarige Ricca was de kapitein van Málaga, maar zou volgens Spaanse media verhuurd worden aan Club Brugge.

ANTWERP. Kortrijk en Malinwa hopen op Hairemans

Geoffry Hairemans (27) stond zondag in de basis bij Antwerp, en op basis van vorig seizoen was dat verrassend. Of hij ook blijft, is echter niet zeker. Dat moeten de komende weken duidelijk maken. Hoewel Bölöni hem plots bewierookt, wil hij immers titularis blijven. Aan interesse is er geen gebrek. Behalve KV Mechelen is ook KV Kortrijk concreet voor de offensieve middenvelder. KVK informeerde ook al bij Antwerp. Maar daar is nog altijd hetzelfde te horen als enkele weken geleden. “Het is momenteel niet onze bedoeling hem te verkopen”, aldus Sven Jaecques.

KV OOSTENDE. Abonnementenverkoop boomt na zege op Anderlecht

De zege van KV Oostende op Anderlecht heeft iets losgemaakt. Gisteren zag de dienst ticketing de abonnementenverkoop plots boomen: op één dag tijd kwamen er zo’n honderd extra digitale aanvragen binnen. Tegen de eerste thuiswedstrijd tegen Cercle wordt de kaap van 3.400 waarschijnlijk gehaald. Dat is goed nieuws, want eerder liep de verkoop zo’n tien procent achter op vorig seizoen. Gisteren hield de spelersgroep een uitlooptraining. Guri raakt normaliter fit voor Cercle Brugge.

KV KORTRIJK. Spierblessure Lepoint evolueert gunstig

Christophe Lepoint sukkelt met een spierblessure. Voor de wedstrijd tegen Genk stond hij op het wedstrijdblad, maar de 32-jarige speler was onzeker. Na de opwarming werd beslist om niet te spelen. De blessure evolueert gunstig, al doet Lepoint nog niet met de veldtrainingen mee. De bedoeling is dat hij zo snel mogelijk weer zal aansluiten bij de groep. Kage lijkt wel hersteld van de knieblessure, al speelde hij in Genk nog geen volledige match. Mboyo deed dat wel, zijn enkelblessure lijkt ook verleden tijd.

ZULTE WAREGEM. Tickets thuismatch Charleroi beschikbaar

De spelers genoten gisteren van een vrije dag. Vandaag wordt er om 9.30 uur getraind in de fitness, om 15 uur staat er een veldtraining op het programma. Het is afwachten of Dimitri Oberlin (foto, enkel) kan aansluiten bij de groep. Vanaf vandaag zijn er tickets verkrijgbaar voor de tweede thuiswedstrijd van het seizoen op maandag 19 augustus tegen Charleroi. De aftrap is om 20.30 uur.

CERCLE BRUGGE. De Belder lange tijd out

Pech voor Dylan De Belder. De spits viel zaterdag tegen Standard uit na een duel met Carcela en werd met een enkelletsel weggedragen. De Belder onderging gisteren een paar testen, waaruit bleek dat hij een scheur in de ligamenten van de enkel heeft opgelopen. De spits is drie tot vier maanden out. Sportief een kleine ramp, maar ook extrasportief, want een transfer van De Belder was in augustus niet uitgesloten. Cercle moet nu op zoek naar één of twee extra aanvallers. Gisteren had de groep vrij, vandaag is er wel opnieuw training.

WAASLAND-BEVEREN. Vandaag meer info over blessure Wiegel

Vandaag volgt er in principe meer informatie over de ernst van de blessure van Andreas Wiegel (foto). Op speeldag 1 bleef de 28-jarige Duitse rechtsachter uit voorzorg in de kleedkamer met last aan de adductoren in de competitiematch tegen Club Brugge. De spelers van Waasland-Beveren genoten gisteren van hun wekelijks dagje vrijaf.

KRC GENK. Vandaag tegen Al-Raed van coach Hasi

FC Al-Raed uit Saudi-Arabië vervangt vanmiddag om 14.30 uur het Spaanse Valladolid als oefenpartner in de Luminus Arena. De wedstrijd wordt met gesloten deuren afgewerkt. Al-Raed wordt getraind door Besnik Hasi en is op stage in hotel Stiemerheide. Het is de ex-ploeg van Marc Brys, vorig seizoen maakte ook Mboyo er de tweede seizoenshelft vol. Kanu (ex-Kortrijk en Anderlecht) is momenteel de bekendste speler van Al-Raed.

STANDARD. Vertrek Luyindama officieel afgerond

Het al vorige maand aangekondigde vertrek van Christian Luyindama naar Galatasaray werd gisteren officieel afgerond. De 25-jarige verdediger werd door Standard sinds januari uitgeleend. De Turkse topclub betaalt nu vijf miljoen euro om de Congolees definitief over te nemen, een deel van dat bedrag gaat naar Luyindama’s ex-club TP Mazembe. Standard oefent vandaag achter gesloten deuren tegen Union.

ANTWERP. Bölöni scout Europese tegenstander in Piraeus

In Deurne-Noord gaat de oefensessie om 10.30 uur van start. Het is ’s avonds uitkijken naar de return tussen Olympiacos en Viktoria Plzen in de tweede voorronde van de Champions League (aftrap om 20.30 uur). Ook Bölöni zal de terugmatch in Piraeus bijwonen. De heenwedstrijd eindigde vorige dinsdag op een doelpuntloos gelijkspel. Wie verliest, neemt het volgende week op tegen Antwerp in de derde voorronde van de Europa League.

KV MECHELEN. Bateau traint mee, Bagayoko niet

De spelers van Antwerp en KV Mechelen genoten gisteren van een vrije dag. Malinwa blaast vandaag op het vertrouwde tijdstip (10 uur) opnieuw verzamelen. Bateau traint voor het eerst mee. Bagayoko (foto) is na zijn deelname aan de Afrika Cup terug uit vakantie. De Ivoriaanse international mag echter weg en zal niet langer met de A-kern meetrainen.

STVV. Sinani vandaag in Europa League

Danel Sinani, het STVV-target voor de nummer 10-positie, speelt vandaag met het Luxemburgse Dudelange een wedstrijd in de voorrondes van de Europa League tegen het Macedonische Shkendija. Mogelijk komt er na deze dubbele confrontatie een doorbraak in de transfer van de 22-jarige aanvallende middenvelder. STVV trainde gisteren twee keer. Steppe ontbrak, hij onderging een onderzoek aan de lies. Normaal gezien is hij vrijdag in Brugge wel inzetbaar. Verder ontbraken nog steeds De Petter en Sankhon.