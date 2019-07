Amerikaanse Senaat slaagt er niet in om veto Trump ongedaan te maken en wapenverkoop aan Saudi-Arabië tegen te houden

De Amerikaanse Senaat is er maandag niet in geslaagd voldoende stemmen te ronselen om Trumps veto tegen enkele congresresoluties op te heffen en zo alsnog de verkoop van wapens aan Saudi-Arabië tegen te houden.

De president had afgelopen woensdag zijn veto gesteld tegen resoluties die het Congres had goedgekeurd om de verkoop van wapens aan Saudi-Arabië te blokkeren. Volgens Trump zouden die resoluties “het wereldwijde concurrentievermogen van Amerika verzwakken, de belangrijke relaties met bondgenoten en partners ondermijnen en de boodschap uitsturen dat de VS partners en bondgenoten in de steek laten”. Hij noemde het “zijn plicht” om de resoluties terug te sturen naar de Senaat zonder zijn goedkeuring.

De wapenverkoop werd eind mei goedgekeurd door de regering. Die had daarvoor het Congres omzeild door de noodtoestand uit te roepen. De wapenleveringen zouden een urgent karakter hebben gezien de opgelopen spanningen met Iran, luidde de redenering.

Het Huis van Afgevaardigden stemde een tiental dagen geleden voor een reeks maatregelen om de verkoop aan de Saudi’s en enkele van hun bondgenoten tegen te houden. Het Congres verzet zich al langer tegen het beleid van het Witte Huis rond Saudi-Arabië. In april keurde het nog een resolutie goed om de Amerikaanse steun aan de Saudische coalitie in Jemen stop te zetten, maar ook toen stelde Trump zijn veto. Amerikaanse beleidsmakers hekelen niet alleen het hoge dodental in Jemen, maar keren Saudi-Arabië ook de rug toe na de moord op journalist Jamal Khashoggi. Trump blijft het koninkrijk wel steunen.