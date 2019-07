Auto over de kop en in brand in dorpscentrum, bestuurder op de loop

Ranst - Een auto is dinsdagmorgen in brand gevlogen in het centrum van Emblem na een ongeval: de chauffeur zette het op een lopen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

De BMW ging uit de bocht in de Dorpsstraat en ramde een geparkeerde auto. Vervolgens ging de wagen over de kop. De chauffeur kroop uit het wrak en zet hette op een lopen. De wagen is dan beginnen branden. Buurtbewoners, onder wie een brandweerman, trachtten de vlammen te doven in afwachting van de hulpdiensten. De brandweer nam het dan over en ook de politie kwam ter plaatse.

Foto: rr

Foto: rr