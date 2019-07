Het internet vraagt zich af: "Is dit nu een jurk of een zak ajuinen?"

Het kledingstuk dat commentaar krijgt, komt uit de collectie van Elisa Poppy. Zij is een Britse ontwerpster die zich specialiseert in latex lingerie met kanten accenten. Het werk van Poppy wordt op de site van ASOS omschreven als “door couture geïnspireerde lingerie”. De ‘Lacetex Slip Dress’ werd eerst te koop aangeboden voor 380 euro, maar wie een soldeke wil doen, kan het nu op de kop tikken voor 230 euro.

Maar op Twitter zijn ze niet overtuigd van de ‘coutere’ van Poppy. “Dit lijkt wel een zak ajuinen”, klinkt het snoeihard.

350 for a dress that looks like onion bag sack allow that #dress #wtf #asos #onalevel #ripped pic.twitter.com/gZf82fP7QC