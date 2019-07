Cynisch, negatief, peperduur en overbodig: waarom KV Oostende Nicolas Lombaerts naar de B-kern stuurt

KV Oostende heeft Nicolas Lombaerts (34) niet meer nodig. Bij de stuntzege op Anderlecht zat de 39-voudige Rode Duivel al in de tribune en gisteren werd hij naar de B-kern verwezen. Een manier om hem weg te jagen en van zijn dure contract af te raken? KVO ontkent dat en verwijt Lombaerts een negatieve, cynische houding.

Was dit ook gebeurd als KV Oostende zondag met 5-0 had verloren op Anderlecht? We twijfelen. Nicolas Lombaerts kwam gisterenochtend toe op het trainingscomplex en kreeg de boodschap dat hij zich moest ...