Wet die schaarse geneesmiddelen in België moet houden is geschorst

Honderden geneesmiddelen zijn moeilijk verkrijgbaar in België omdat ze in het buitenland duurder zijn. Daardoor kopen bedrijven de medicijnen in ons land op om ze met winst elders door te verkopen. Een wet die daar iets aan wilde doen, is geschorst door het Grondwettelijk Hof. Dat bericht Gazet van Antwerpen dinsdag.

Het federale parlement heeft in mei, onder impuls van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), een wet uitgevaardigd die daar deels komaf mee moest maken. In die wet werden de zogenaamde “groothandelaars-verdelers” verplicht om geneesmiddelen voor de Belgische markt alleen nog te verkopen aan Belgische apotheken of aan andere Belgische groothandelaars. Groothandelaars-verdelers zijn de bedrijven die de geneesmiddelen van de producenten naar de apotheken verdelen, en aan wie de producent de bestelling niet mag weigeren, in het belang van de volksgezondheid.

LEES OOK: 459 medicijnen niet verkrijgbaar ondanks nieuwe wet: “Elke dag breken we een nieuw record”

Het Grondwettelijk Hof heeft de wet nu geschorst, nadat enkele bedrijven beroep hadden aangetekend. Dat betekent dat groothandelaars-verdelers de geneesmiddelen die bestemd zijn voor de Belgische markt, toch mogen exporteren. Het FAGG bestudeert waarom de wet is geschorst. Mogelijk heeft het te maken met een belemmering van het vrij verkeer van goederen. Maggie De Block zegt dat ze de wet blijft verdedigen.