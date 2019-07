Vijftien jaar geleden brak de hel los bij de gasramp in Gellingen, de wonden blijven: “Ik weet nog altijd niet waarom ik het overleefd heb”

Een enorme gasexplosie gevolgd door een vlammenzee van wel honderd meter hoog maakte exact vijftien jaar geleden 24 dodelijke slachtoffers en ruim 130 gewonden in het Henegouwse plaatsje Gellingen. Dat nog zoveel mensen die in de buurt waren het overleefd hebben, is een wonder aangezien in een straal van ruim een kilometer rond de rampplaats zelfs rolluiken en autobanden smolten door de hitte. De meeste gewonden dragen vandaag nog altijd de littekens van de zware brandwonden die ze toen opliepen. En een aantal wacht zelfs nog altijd op centen omdat ze niet akkoord gingen met de schadevergoeding die ze aangeboden kregen.