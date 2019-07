‘Il tempo sta scadendo’: Romelu Lukaku bidt dat Manchster United hem toch nog naar Inter (of Juventus) laat gaan

Ook vanavond geen Romelu Lukaku (26) op het veld bij Man United, dat hem binnen de tien dagen nog wil ­verpatsen. De vraag van 83 miljoen: kan Inter het grote gat tussen vraag ­en aanbod nog dichten? Of kaapt ­Juventus hem?

Al heel wat internationale toptransfers deze zomer – kijk maar naar het lijstje, aangevoerd door Hazard. Romelu ­Lukaku moet eerstdaags ook in die top tien terechtkomen, als het van Manchester United afhangt zelfs in de top vijf. Het besliste twee maanden geleden al dat de 26-jarige Rode Duivel weg mocht, maar houdt nog altijd voet bij stuk wat de vraagprijs betreft. 83 miljoen euro: dat moet hij opbrengen.

Gisteren een nieuwe episode in de soap: Lukaku die in de selectie ontbreekt voor het oefenduel in Noorwegen, vanavond tegen Kristiansund. Op zich niet zo opvallend, omdat hij dit seizoen nog geen énkele voorbereidingsmatch speelde – officieel door last aan de enkel, maar vooral met het oog op zijn vertrek. Wel toont het aan dat United er nog altijd op rekent dat hij de club verlaat. Hij past simpelweg niet in Solskjaers plaatje.

Foto: AFP

Ruildeal met Dybala

Het enige probleem: de tijd dringt. Op 8 augustus sluit de Engelse mercato al, wat betekent dat United nog maar tien dagen heeft om Lukaku te verpatsen. In theorie kan dat nog tot 2 september, maar aangezien het met de miljoenen die de Belg zou opbrengen nog een vervanger wil halen, moet het supersnel handelen.

Iedereen kijkt nu naar Inter, dat al een dikke maand vol inzet op Lukaku. Antonio Conte, de nieuwe coach, uitte nu al meermaals zijn liefde voor de bonkige spits. “Ik wilde hem eerder al naar Chelsea halen, met hem erbij kunnen we stappen zetten”, aldus de Italiaan. Maar tot zijn frustratie stuit zijn bestuur nog altijd op een njet. Lukaku wil dolgraag komen – hij is ook fan van Conte –, maar Inter kan en wil geen 83 miljoen betalen. “We blijven proberen”, aldus CEO Giuseppe Marotta, maar in de entourage van de speler klinkt het dat er nog altijd een verschil tussen vraag en aanbod is van een slordige 20 miljoen. Het is enerzijds afwachten of de Italianen budget kunnen vrijmaken, door spelers te verkopen of Dzeko toch niet te kopen. Anderzijds kan United misschien nog water bij de wijn doen.

Lukaku plaatste net nog een foto op Instagram met zijn zaakwaarnemer Federico Pastorello, die hem naar Inter moet brengen – hij is er kind aan huis. “Wordt snel vervolgd”, zo luidde zijn boodschap. Hij heeft er nog vertrouwen in dat het tot een toptransfer zal komen, alleen wordt Inter volgens zijn entourage alsmaar moeilijker, en die schuift nu Juventus naar voren als alternatief. Pastorello werd al in Turijn gespot en niet voor niks werd in de Italiaanse ­media al geopperd dat de Oude Dame de Argentijn Dybala in een ruildeal wil betrekken. ­Directeur Pavel Nedved ontkent het alvast niet. Alleen is het in een soap als deze de vraag of het écht een extra ­optie is voor Big Rom of toch vooral een spelletje dat gespeeld wordt. In elk ­geval: il tempo sta scadendo – de klok tikt.