Tweede lichaam in twee dagen tijd teruggevonden aan Sas in Denderleeuw

Denderleeuw - Voor de tweede dag op rij is een lichaam teruggevonden aan het Sas aan de Dender in Denderleeuw.

Gisterochtend werd het lichaam van een man teruggevonden aan de Dender, ter hoogte van de Kaaistraat. De brandweer was er ter plaatse gekomen om extra water in de rivier te spuiten om meer zuurstof in het water te brengen en zo de vissterfte in te dijken. Wie de drenkeling is en hoe hij om het leven is gekomen, is nog onduidelijk. Vandaag worden de resultaten van een autopsie verwacht. Vandaag is op dezelfde plaats wéér een lichaam gevonden.