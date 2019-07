“Dat is niet mijn walrus, meneer de rechter”: voor deze absurde feiten kan je opgesloten worden in de VS

Iedereen boven de achttien jaar is een misdadiger in de VS. Niet onze mening, wel die van de gepensioneerde advocaat John Baker. Zijn collega Mike Chase schreef een boek met de meest absurde wetten waardoor Amerikanen in de gevangenis kunnen belanden. Een vies uitziende komkommer of aardappels zijn al genoeg.

Mike Chase is een advocaat die vooral witteboordencriminelen verdedigt en de voorbije jaren met verbazing heeft vastgesteld hoeveel zaken er zijn waar je in de VS voor in de gevangenis kan belanden. Vaak worden ze niet vervolgd, schrijft hij in zijn boek How to become a federal criminal, maar volgens de letter van de wet maken ze een crimineel van je.

De lijst met dingen is schijnbaar eindeloos en ontzettend gedetailleerd. Zo mag je in de VS geen pistool afvuren in een grot, valse kunstgebitten verkopen, een korstje via de post opsturen of een dollarbiljet in twee snijden. Nog verboden: een walrus als huisdier houden, het kostuum van een postbode dragen - zelfs op Halloween of carnaval is het strafbaar - en explosieven gebruiken om vissen te vangen in een nationaal park.

Dieren

Nu we toch bezig zijn: een zwangere ijsbeer importeren is verboden. Wat wel mag, is een zwangere ijsbeer laten schrikken met een toeter wanneer je bang bent dat je aangevallen wordt. Het lawaai van die toeter mag wel slechts 30 seconden duren en niet luider zijn dan 140 decibel. Stevige toeter moet dat zijn.

Ook je middelvinger opsteken naar een paard in een nationaal park of je broek uittrekken in de buurt van een paard wordt niet gewaardeerd door de politie. In de nationale parken van Alaska mag je niet vissen als binnen een straal van 45 meter een beer aangelopen komt. De vis is dan voor hem gereserveerd. Die beer wakker maken wanneer hij slaapt is om een foto te maken mag eveneens niet.

Post

In 1830 kreeg een Amerikaan de doodstraf voor het stelen van post. Vandaag zijn de straffen niet meer zo streng, maar post blijft wel gevoelig liggen. Wanneer iemand je vraagt om een brief te posten en je dat niet doet, kan je opgepakt worden. Dat geldt ook voor het versturen van een brief zonder postzegel of het hergebruiken van een postzegel die niet afgestempeld werd.

Voedsel

Heel erg raar zijn ook enkele van de vele restricties in de categorie voedsel. Je mag geen eieren verkopen die er vies uitzien of met een barst in de schaal, je mag geen turkey ham verkopen waarvan niet alle letters op het blik even groot staan en geen varkensvlees verkopen dat naar seks ruikt. Nog verboden: een vies uitziende komkommer van Noord- of Zuid-Carolina over de staatsgrens verplaatsen of aardappelen van Newfoundland naar de VS importeren.

Openbare plaatsen

Irritante geluiden maken of obscene dingen roepen in het Pentagon, het gebouw tekenen of een foto nemen zonder toestemming en de lift blokkeren zijn ook verboden. Wat niet mag in overheidsgebouwen, is een foto nemen van je kont met het kopieermachine. Ook je teennagels knippen in de bibliotheek is onhygiënisch en dus not done.