‘Star Trek’-acteur Chris Obi (51) gearresteerd: “Hij verkrachtte studentes terwijl ze liefdesscènes oefenden bij hem thuis”

Chris Obi (51), beter bekend als T’Kuvma uit de Netflix-serie ‘Star Trek: Discovery’, wordt ervan beschuldigd zes studentes bij hem thuis verkracht en aangerand te hebben. De acteur werd op de luchthaven van Heathrow in Londen gearresteerd.

Chris Obi, in ‘American Gods’. Foto: ISOPIX

De acteur was op de terugweg van Los Angeles naar zijn huis in Notting Hill in Londen, toen de politie hem bij de kraag vatte. Obi wordt ervan beschuldigd dat hij de studentes in zijn huis verkrachtte of aanviel toen ze liefdessènes speelden tijdens privélessen. De feiten speelden zich af tussen juli 2012 en augustus 2018. Obi ontkent alles en werd intussen onder borg vrijgelaten door de politie.

Obi is vooral bekend voor z’n rol als leider van de Klingon: T’Kuvma. Hij speelde twee afleveringen mee in de Netflix-reeks in 2017. Daarnaast speelde hij in ‘Snow White and the Huntsman’ met CHarlize Theron en ‘Ghost in the Shell’ met Scarlett Johansson. Ook in tv-reeksen als ‘Doctor Who’ en ‘American Gods’ maakte hij z’n opwachting.

Naast acteur was Obi ook artistiek directeur van de ‘Actor in Session drama school’. Geen van de feiten hebben zich afgespeeld op de school in Kensington and Chelsea College.