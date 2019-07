Kevin De Bruyne twijfelt niet aan derde titel op rij met Manchester City: “We gaan minder punten nodig hebben deze keer”

Na twee recordbrekende seizoenen hoeft Manchester City volgens Rode Duivel Kevin De Bruyne aankomend seizoen niet per se opnieuw richting de honderd punten te gaan. De Belg schat in dat 85 punten genoeg moet zijn om de hattrick aan landskampioenschappen af te ronden.

Na het doorbreken van de magische grens van 100 punten in het seizoen 2017/2018 en het daaropvolgende glansrijke seizoen met 98 punten verwacht Kevin De Bruyne aankomend seizoen niet opnieuw een jaar waarin het puntentotaal richting de honderd gaat lopen. “We hoeven niet per se de records van verleden jaren te breken”, vertelt de Rode Duivel tegen Sky Sports. “Het gaat niet om constant verbeteren, maar om consistent blijven. Proberen elke wedstrijd er te staan en te willen winnen.”

“Het gaat niet altijd om het beter willen doen dan voorgaande jaren”, vervolgt De Bruyne. “Want hoe kan het beter zijn? Om elk jaar hetzelfde kunstje te tonen gaat zeer moeilijk zijn. Maar het voelt zeker goed als dat wel lukt.”

De Bruyne nam vlak na het seizoen tijdelijk afstand van het voetbal om zich volledig te kunnen herstellen. De 70-voudig international bekende drie weken niet te hebben gevoetbald en zelfs niet er aan te hebben gedacht. “Ik speelde dankzij het WK twee jaar aan een stuk. Ik nam even afstand en wilde wat genieten. Fysiek kun je wel oké zijn, maar mentaal moet het ook in orde zijn. Het is mentaal zwaar om twee jaar aan een stuk te werken zonder een deftige break te hebben.”

De middenvelder van Manchester City stond afgelopen seizoen door aaneensluitende blessures slechts elf keer aan de aftrap in de Premier League. Maar de voorbereiding heeft uitgewezen dat De Bruyne fit is voor het aankomende seizoen. “Het was nodig om even wat gas terug te nemen en op tijd klaar te zijn voor de voorbereiding. Ik wist dat ik nu genoeg tijd zou hebben om mezelf voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Ik ben er volledig klaar voor.”

Zondag treft het Manchester City van Kevin De Bruyne Liverpool in de strijd om de Community Shield. De wedstrijd om de Engelse Supercup begint om 16 uur Belgische tijd (15 uur lokale tijd) op Wembley. Een week later trapt Manchester City het seizoen af op bezoek bij West Ham United.