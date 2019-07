Even adem inhouden op Gentse Feesten: baby in maxicosi vier meter hoog gehesen

Gent - De adem werd eventjes ingehouden zondagavond op het anders zo dolle Gentse Feestenplein van vzw Cirq. Een enkele maanden oude baby werd bij wijze van stunt vier meter hoog in een autostoeltje omhoog gehesen. Alles liep uiteindelijk goed af.

De vzw Cirq is een theatergroep die al jaren wordt geloofd om hun originele, maatschappijkritische bijdrages aan de Gentse Feesten. Ze zorgden regelmatig voor opschudding, zoals toen kindjes werden uitgenodigd in ‘circus Vangheluwe’ of konden poseren voor een fotoshoot in een doodskist of worden opgesloten in kooien.

De afgelopen Gentse Feesten probeerde Cirq tijdens haar evenement ‘Batastunt’ elke dag de zotste records te breken, zoals zo snel mogelijk een komkommer opeten, zo veel mogelijk boter naar binnen werken op één minuut of het meeste boeren laten op één minuut.

Maar zondagavond werd toch even de adem ingehouden op het plein. Een enkele maanden oude baby in een maxicosi werd aan een kraan omhooggehesen om het wereldrecord ‘Hoogste baby in een maxicosi’ te breken. Dat stond op 3 meter 51 centimeter en werd op vier meter gezet, zo klonk de uitleg.

Foto: FVV

Foto: FVV

Zowel Showbizz Bart, die de show tien dagen presenteerde, als het publiek vroeg zich zondagavond af of dat wel een veilige operatie was en hield even de adem in, maar de moeder zag er geen graten in. Alles liep uiteindelijk goed af.

Dit is een greep uit de andere ‘records’ die Cirq tijdens deze Feesten scherp stelde: