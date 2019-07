GETEST. Deze (nieuwe) attracties zijn de moeite waard in de Efteling

Heb je plannen om naar een pretpark te gaan, maar geen tijd om research te doen? Het gezin Leysen test speciaal voor jou uit welke attracties de moeite zijn. In deze aflevering: de Efteling. De kinderen waren erg enthousiast over hun dag. “Ik vond het leuk dat er ook water werd gebruikt bij gewone attracties, dat was lekker verfrissend”, zegt Jolien. En ook over het eten was het gezin zeer te spreken. “Ik ben dan wel glutenintolerant, maar heb hier toch een glutenvrije kroket kunnen eten”, concludeerde de negenjarige Sanaa.