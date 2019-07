Marie (45) crasht wagen en overleeft zes dagen in wrak tijdens hittegolf: “Negen op de tien zouden het niet gehaald hebben. Niet te verklaren”

Marie Bastide, de Luikse vrouw die na zes dagen in haar auto werd teruggevonden, is buiten levensgevaar. Dat ze überhaupt nog leeft, na bijna een week zonder water in de zomerhitte, is volgens artsen “hoogst uitzonderlijk”. “Negen op de tien mensen zouden dit niet overleven. Dezelfde vrouw in dezelfde omstandigheden zou het een volgende keer misschien niet overleven. Waarom zij nu wel overleeft, valt niet te verklaren.”