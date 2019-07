Goederenoperator Lineas dagvaardt Infrabel voor zware impact werken

Goederenoperator Lineas dagvaardt Infrabel voor de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel, wegens de zware impact die werven van de spoorinfrastructuurbeheerder hadden door een beslissing van de nationale veiligheidsinstantie DVIS in mei 2018 om een veiligheidsprocedure niet te verlengen. Daardoor mocht er bij een groot deel van de spoorwerven niet langer op het naastliggende spoor nog gereden worden, maar moesten beide sporen volledig buiten dienst gesteld worden. Dat meldt Infrabel dinsdag zelf in een persbericht.

Door die beslissing van de DVIS moest Infrabel zijn werven volledig herorganiseren. “Deze beslissing, die Infrabel niet had kunnen voorzien en die bovendien onmiddellijk van toepassing was, had een zeer zware impact. De infrastructuurbeheerder moest zijn werfplanningen helemaal omgooien en tegelijk werd het bedrijf geconfronteerd met de ontevredenheid van zijn klanten”, klinkt het.

Infrabel zegt het “erg jammer” te vinden “dat al zijn inspanningen om de spoorondernemingen, waaronder Lineas, te helpen, beantwoord werden met een dagvaarding”. De infrastructuurbeheerder betreurt ook dat Lineas “heel wat facturen, die al meer dan 6 maanden openstaan, nog steeds niet betaald heeft”. “De rechtszaak geeft Infrabel de kans om de verschuldigde (hoge) bedragen, terug te eisen”, luidt het.